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В Киеве еще больше возросла заболеваемость COVID-19

Воскресенье, 29 ноября 2020, 16:08

В Киеве за минувшие сутки, 28 ноября, вновь зафиксирован максимум новых случаев коронавируса – 1740. При этом 11 больных умерли и 92 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 69 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 93 пациента.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.

С начала эпидемии в Киеве 69 018 подтвержденных случаев заболевания, умерли 1279 киевлян, выздоровели – 22 755.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев коронавируса в Киеве был за сутки 27 ноября - тогда обнаружили 1739 новых больных.

А перед тем - 26 ноября, когда коронавирус обнаружили у 1520 киевлян.

За прошедшие сутки, 28 октября, в Украине обнаружили еще 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 человеку понадобилась госпитализация.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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