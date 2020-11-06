Маркив привез из тюрьмы 20 кг писем и рисунков

Нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, рассказал, что вышел на свободу с двумя сумками писем, которые ему присылали люди в знак поддержки.

Источник: глава МВД Арсен Аваков и Маркив в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Прямая речь Авакова: "Мы встречали Виталия, он выходил с сумками (из тюрьмы) желтого яркого цвета, я у него спрашиваю: "Что ты несешь?", а он говорит: "Это письма мои".

Прямая речь Маркива: "Письма были, рисунки. Там действительно килограмм 20 было. Я решил ни одного письма или рисунке там не оставлять и все привез с собой. Это самое главное, что я забрал с собой из тюрьмы".

Детали: Маркив рассказал, что чувствовал огромную поддержку от украинской диаспоры в Италии, которые пикетировали различные конституционные органы в Италии.

На вопрос вернется ли Маркив в Италию или будет судиться с ЕСПЧ, Аваков отметил, что они посмотрят на результаты кассации, а "потом решим, чтобы сейчас не комментировать".

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