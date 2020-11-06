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Маркив привез из тюрьмы 20 кг писем и рисунков

Пятница, 6 ноября 2020, 22:18
Маркив привез из тюрьмы 20 кг писем и рисунков

Нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, рассказал, что вышел на свободу с двумя сумками писем, которые ему присылали люди в знак поддержки.

Источник: глава МВД Арсен Аваков и Маркив в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Прямая речь Авакова: "Мы встречали Виталия, он выходил с сумками (из тюрьмы) желтого яркого цвета, я у него спрашиваю: "Что ты несешь?", а он говорит: "Это письма мои".

Прямая речь Маркива: "Письма были, рисунки. Там действительно килограмм 20 было. Я решил ни одного письма или рисунке там не оставлять и все привез с собой. Это самое главное, что я забрал с собой из тюрьмы".

Детали: Маркив рассказал, что чувствовал огромную поддержку от украинской диаспоры в Италии, которые пикетировали различные конституционные органы в Италии.

На вопрос вернется ли Маркив в Италию или будет судиться с ЕСПЧ, Аваков отметил, что они посмотрят на результаты кассации, а "потом решим, чтобы сейчас не комментировать".

Предыстория:

  • Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
  • Аваков потратил в сумме 836 244,50 грн на частный самолет для доставки в Украину Маркива.
  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Роман Петренко, УП
Темы: АваковМВДИталия
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