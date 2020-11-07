Порошенко рассказал, что его теща умирает от COVID-19

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии.

Источник: Порошенко в эфире телеканала Украина

Прямая речь: "У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание".

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