Порошенко рассказал, что его теща умирает от COVID-19
Суббота, 7 ноября 2020, 01:01
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии.
Источник: Порошенко в эфире телеканала Украина
Прямая речь: "У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание".
Предыстория:
- 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
- 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
- 12 октября стало известно, что Порошенко выписали из столичной больницы.