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Порошенко рассказал, что его теща умирает от COVID-19

Суббота, 7 ноября 2020, 00:01
Порошенко рассказал, что его теща умирает от COVID-19

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии.

Источник: Порошенко в эфире телеканала Украина

Прямая речь: "У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание".

Предыстория:

  • 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
  • 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
  • 12 октября стало известно, что Порошенко выписали из столичной больницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
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