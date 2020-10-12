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Порошенко выписали из больницы

Понедельник, 12 октября 2020, 12:45
Порошенко выписали из больницы

Пятого президента Петра Порошенко, который заболел COVID-19, выписали из столичной больницы.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "Сообщаем, что сегодня (12 октября - ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось".

Что предшествовало: 11 октября стало известно, что Порошенко, больной COVID-19, чувствует себя лучше.

7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

Предыстория:

  • 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
  • 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
  • Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19. Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоCovid-2019коронавирус
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