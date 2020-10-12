Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Порошенко выписали из больницы

Понедельник, 12 октября 2020, 12:45

Пятого президента Петра Порошенко, который заболел COVID-19, выписали из столичной больницы.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "Сообщаем, что сегодня (12 октября - ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось".

Что предшествовало: 11 октября стало известно, что Порошенко, больной COVID-19, чувствует себя лучше.

7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

Предыстория:

  • 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
  • 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
  • Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19. Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко выписали из больницы

Зеленский: Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

Зеленский дал Венедиктовой время до нового года

COVID в Украине заболели еще 4,4 тысячи человек, умерли уже 5 тысяч

В Украине ужесточили ограничения в большинстве областных центров: новые зоны

Двоих участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

Все новости...
Порошенко
Состояние Порошенко улучшилось – источник
У Порошенко заявили, что он лично не владеет никакими оффшорными компаниями
Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко – расследование
Последние новости
13:10
В Раде недовольны тем, как Кабмин сформировал прожиточный минимум и ждут Шмыгаля "на ковер"
12:45
Порошенко выписали из больницы
12:44
"Укрпошта" в топ-30 почт мира: выше Израиля и Дании, но ниже Молдовы и РФ
12:42
фотоПолицейские разоблачили бандитов, которые сбывали психотропы: ищут еще 100 причастных
12:40
Кличко планирует закрыть крупнейшую мусоросвалку Украины
12:37
Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Злочевского
12:36
К проекту госбюджета-2021 подали около 2500 правок – депутаты "нажелали" на 3 бюджета
12:23
карта Часть Украины зальют дожди, на остальной территории – сухо и тепло
12:22
Будут ли выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения. Объяснение Шкарлета
12:14
Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!