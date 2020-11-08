Кравчук: Если нас будут водить за нос, надо закрывать минский процесс

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева в рамках минского процесса будет игнорироваться.

Источник: Кравчук в интервью российскому информагентству ТАСС

Прямая речь: "Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния.

Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир – главное".

"В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу".

Детали: Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.

Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.

Прямая речь: "А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс – это Украина или нет?".

"Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем".

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Кравчук заявил, что пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, и необходим пересмотр их последовательности.