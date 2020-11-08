Выборы на Донбассе могут пройти по мажоритарной системе – Кравчук

Верховная Рада Украины готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, возможно, по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук в интервью российскому информагентству ТАСС

Прямая речь: "Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет".

Детали: Однако Кравчук подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.

Прямая речь: "Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?".

"Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год" (Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе – ТАСС).

"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели".

Детали: По словам Кравчука, закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

Что предшествовало: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Кравчук заявил, что пункты минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, и необходим пересмотр их последовательности.