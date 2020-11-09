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Зеленский ожидает, что "карантин выходного дня" будет длиться несколько недель

Понедельник, 9 ноября 2020, 15:14
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек.

Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым плохим".

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Что было раньше: Информированные собеседники УП в Кабинете министров и Офисе президента сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. О возможности введения "карантина выходного дня" говорили еще в начале октября.

Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

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Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус


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