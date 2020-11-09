Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ожидает, что "карантин выходного дня" будет длиться несколько недель

Понедельник, 9 ноября 2020, 14:14
Зеленский ожидает, что карантин выходного дня будет длиться несколько недель
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек.

Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым плохим".

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Что было раньше: Информированные собеседники УП в Кабинете министров и Офисе президента сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. О возможности введения "карантина выходного дня" говорили еще в начале октября.

Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: