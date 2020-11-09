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ЦИК официально объявил победу Гунько над Ляшко

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:39
ЦИК официально объявил победу Гунько над Ляшко
Суспільне: Чернігів

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе 25 октября на Черниговщине избран Анатолий Гунько.

Источник: ЦИК

Детали: Решение по Гунько принято на заседании ЦИК. На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №208 с пометкой "Уточненный" комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября в одномандатном избирательном округе № 208.

Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Дословно: "Следовательно, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа". за него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании".

Предыстория:

  • В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
  • Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сразу закрытия избирательных участков заявил о своей победе на 208-м округе.
  • Позже после официальных подсчетов голосов он записал видеообращение, где сказал, что его победу на довыборах "украла власть с помощью подкупа и фальсификаций".

Украинская правда
Темы: виборыЧерниговская областьВерховная РадаЦИК
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