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Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:21
Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах

Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе, который на Черниговщине.

Источник: Facebook-страница радикала

Прямая речь: "Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся".

Детали: Вместе с Ляшко борются за кресло народного депутата еще 17 кандидатов.

Что предшествовало: 3-го октября полиция сообщила, что на 208 округе в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Предыстория:

  • Парламентские выборы в 208-м округе состоялись параллельно с местными 25-го октября.
  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ОлегВерховная Радарадикалывиборы
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