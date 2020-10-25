Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе, который на Черниговщине.

Источник: Facebook-страница радикала

Прямая речь: "Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся".

Что предшествовало: 3-го октября полиция сообщила, что на 208 округе в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Предыстория: