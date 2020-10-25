Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах

Воскресенье, 25 октября 2020, 20:21

Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе, который на Черниговщине.

Источник: Facebook-страница радикала

Прямая речь: "Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся".

Что предшествовало: 3-го октября полиция сообщила, что на 208 округе в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Предыстория:

  • Парламентские выборы в 208-м округе состоялись параллельно с местными 25-го октября.
  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.

Украинская правда
Темы: ЛяшкоВерховная Радарадикалывиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году

фото, видеоК опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против

Все новости...
Ляшко
Результат за 15-30 мин: вскоре семейные врачи также будут тестировать на COVID-19
Ляшко рассказал, при каком условии в Украине снова введут жесткий карантин
Главный санврач Украины считает, что вводить жесткий карантин нецелесообразно
Последние новости
21:07
Треть избирателей проигнорировали опрос от Зеленского – "Рейтинг"
20:45
Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол
20:28
Силовики разоблачили "сетку" карусельщиков, которые голосовали за ОПЗЖ
20:21
Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах
20:18
Выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр – экзит-пол
20:18
В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"
20:08
инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур
19:59
Верещук ожидает, что выйдет во второй тур, но "небо не упадет"
19:56
Украина "жестко отреагировала" на агитацию в день выборов главы МИД Венгрии
19:43
Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом
Все новости...