Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах
Воскресенье, 25 октября 2020, 20:21
Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе, который на Черниговщине.
Источник: Facebook-страница радикала
Прямая речь: "Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся".
Что предшествовало: 3-го октября полиция сообщила, что на 208 округе в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.
Предыстория:
- Парламентские выборы в 208-м округе состоялись параллельно с местными 25-го октября.
- В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.
Украинская правда