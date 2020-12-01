Более полусотни стран призвали РФ расследовать отравление Навального

Во время конференции Организации по запрещению химического оружия 56 стран-участниц осудили отравление "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального и призывают к его расследованию.

Источник: заявление 56 стран, представленная на конференции организации

Детали: К заявлению присоединились, в частности, Великобритания, все страны Европейского Союза, США, Канада и другие страны. Украина также входит в этот перечень.

В документе государства выразили "обеспокоенность" относительно использования нервно-паралитического вещества "Новичок", вспомнив отравления им агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Страны также поддержали то, что использование таких веществ не может быть оправдано ни в каком случае. В то же время, Россию призвали оперативно расследовать отравление Навального.

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