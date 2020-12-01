Более полусотни стран призвали РФ расследовать отравление Навального
Во время конференции Организации по запрещению химического оружия 56 стран-участниц осудили отравление "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального и призывают к его расследованию.
Источник: заявление 56 стран, представленная на конференции организации
Детали: К заявлению присоединились, в частности, Великобритания, все страны Европейского Союза, США, Канада и другие страны. Украина также входит в этот перечень.
В документе государства выразили "обеспокоенность" относительно использования нервно-паралитического вещества "Новичок", вспомнив отравления им агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Страны также поддержали то, что использование таких веществ не может быть оправдано ни в каком случае. В то же время, Россию призвали оперативно расследовать отравление Навального.
Предыстория:
- Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".