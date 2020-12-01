Степанов хочет бороться за бюджет: вместо 296-ти только 159 млрд грн

Министр здравоохранения Максим Степанов категорически не согласен с той суммой, которую оставили на медицину в проект госбюджета на 2021 год, поскольку не хватает едва ли не половины суммы.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 1 декабря

Прямая речь: "Я сейчас бьюсь за те цифры, которые должны быть. Я считаю, что Украина наконец должна вылезти уже из этого болота, когда мы смотрим в интернете, в каком состоянии находятся наши больницы, когда врачи получают самую низкую в стране зарплату...

Мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно 296 миллиардов гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили...

Я не поддержал тот бюджет, который был проголосован на заседании правительства, потому что общая сумма на медицину вместо 296 миллиардов гривен 159 (миллиардов) меня не устраивает...

Это не вопрос роскоши - это вопрос нашей жизни. Я буду бороться и очень рассчитываю на наших народных депутатов при принятии бюджета. Мы готовы доказать каждую гривну, которую мы заложили в бюджет".

Детали: Глава Минздрава отметил, что 296 миллиардов гривен закладывались и на достойные зарплаты медикам, и на закупку лекарств для больниц, и на лечение онкологических заболеваний, и на вакцинацию от COVID-19.

По словам Степанова, на вакцинацию медиков, педагогов, правоохранителей, других групп риска нужно будет 15,1 млрд грн, а в бюджете прописали 2,6 млрд грн.

Министр также подчеркнул: зарплата врача должна начинаться с 23 тысяч гривен, медсестры - с 17 тысяч, санитарки - с 12 тыся.

Степанов надеется на самосознание и совесть народных депутатов.

Этому предшествовало: Национальная служба здоровья Украины заявляла, что в бюджете на 2021 год на Программу медицинских гарантий намерены выделить 123 млрд грн - и их не хватит на важные направления здравоохранения.

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