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Зеленский поздравил прокуроров и Венедиктову, которой давал время до нового года

Вторник, 1 декабря 2020, 12:54

Президент Владимир Зеленский посетил Офис генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, – крепкого здоровья вам и вашим семьям".

Детали: Зеленский добавил, что реформа органов прокуратуры в ближайшее время успешно завершится.

Он вручил работникам прокуратуры государственные награды и осмотрел экспонаты Музея истории прокуратуры.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что реформа прокуратуры проходит по лучшим международным стандартам.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВенедиктовапрокуратура
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