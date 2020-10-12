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Зеленский дал Венедиктовой время до нового года

Понедельник, 12 октября 2020, 10:33
Зеленский дал Венедиктовой время до нового года

Президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат - шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Источник: интервью Зеленского "BBC News Украина"

Прямая речь: "Если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ".

Детали: Зеленский заявил, что бывшие руководители правоохранительных органов, в частности антикоррупционных "никого не посадили".

Прямая речь: "Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали".

По словам Зеленского, назначая бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, он говорил ему, что через полгода будет требовать "реальный результат".

Реагируя на слова интервьюера, что 6 месяцев - короткий срок, Зеленский ответил, что "нет времени".

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Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучала 

Напомним:

  • 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку с должности.
  • Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийГенпрокуратураВенедиктоваОфис генпрокурора
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