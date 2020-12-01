Миллионная взятка руководителям НАБУ и САП: завершили расследование дела
Вторник, 1 декабря 2020, 20:37
Завершено расследование организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.
Источник: пресс-служба НАБУ
Детали: Трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд. Среди них:
- первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве;
- один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов
- экс-руководитель одного из департаментов ДФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии;
Расследование в отношении организатора преступления Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Справка: Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings) Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
- 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
Украинская правда