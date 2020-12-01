Миллионная взятка руководителям НАБУ и САП: завершили расследование дела

Завершено расследование организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд. Среди них:

первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве;

один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов

экс-руководитель одного из департаментов ДФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии;

Расследование в отношении организатора преступления Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Справка: Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings) Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

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