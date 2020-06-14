Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Источник: заявление компании Burisma

Дословно: "Официальная позиция компании следующая: Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям".

Детали: Отмечается, что сам Злочевский ни к кому не обращался с просьбой "неправомерных действий" и никак этому не способствовал. Кроме того, у него не было никаких ожиданий относительно подарка ко дню рождения.

Любое упоминание Burisma Group и ее владельца компания расценивает как провокацию.

Предыстория: