Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн
Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
Источник: заявление компании Burisma
Дословно: "Официальная позиция компании следующая: Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям".
Детали: Отмечается, что сам Злочевский ни к кому не обращался с просьбой "неправомерных действий" и никак этому не способствовал. Кроме того, у него не было никаких ожиданий относительно подарка ко дню рождения.
Любое упоминание Burisma Group и ее владельца компания расценивает как провокацию.
Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
- Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
- 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.