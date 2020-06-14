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Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн

Воскресенье, 14 июня 2020, 06:20
Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Источник: заявление компании Burisma

Дословно: "Официальная позиция компании следующая: Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям".

Детали: Отмечается, что сам Злочевский ни к кому не обращался с просьбой "неправомерных действий" и никак этому не способствовал. Кроме того, у него не было никаких ожиданий относительно подарка ко дню рождения.

Любое упоминание Burisma Group и ее владельца компания расценивает как провокацию. 

Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
  • 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
  • По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Украинская правда

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Темы: взяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратураЗлочевский
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