Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн

Воскресенье, 14 июня 2020, 06:20

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Источник: заявление компании Burisma

Дословно: "Официальная позиция компании следующая: Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям".

Детали: Отмечается, что сам Злочевский ни к кому не обращался с просьбой "неправомерных действий" и никак этому не способствовал. Кроме того, у него не было никаких ожиданий относительно подарка ко дню рождения.

Любое упоминание Burisma Group и ее владельца компания расценивает как провокацию. 

Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
  • 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
  • По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Украинская правда
Темы: взяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратураЗлочевский


powered by lun.ua
Главное сегодня

У еще одного нардепа подтвердили COVID-19

Украинцы заплатят 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина

Поручение Зеленского: пробное ВНО будет бесплатным и пройдет онлайн

обновленоВо фракции "Слуга народа" прокомментировали информацию об отмене ВНО

Резников рассказал, что уже получил результаты теста на коронавирус

В интересах Приватбанка: суд впервые применил "антиколомойский" закон

Все главные новости...
взятка
У Венедиктовой обещают наказать сотрудников, которые помогали Злочевскому
Байдены не фигурируют в деле о взятке НАБУ и САП – Холодницкий
Взятка руководителям НАБУ и САП: дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского
Последние новости
08:29
В Бразилии от Covid-19 за сутки умерли 890 человек, заразились больше 20 тысяч
08:00
07:18
На Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения – ООС
06:20
Компания Злочевского открещивается от обвинений во взятке в $6 млн
05:28
В Ираке ракетами атаковали базу с военными США
04:35
От коронавируса вылечились больше 4 млн человек
03:41
Полиция задержала более 100 протестующих в Лондоне
02:50
Трамп заявил об окончании "эры бесконечных войн"
01:58
Число больных коронавирусом в Ровенской области выросло на 30 человек
01:09
У еще одного нардепа подтвердили COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!