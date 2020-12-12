Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива

Суббота, 12 декабря 2020, 18:47
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Соответствующий указ подписан в День сухопутных войск Украины на основании ходатайства Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

Что предшествовало: Басманный суд Москвы 11 декабря санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНацгвардияИталия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Татаров подает в суд на Сытника

Все новости...
Зеленский
Андреевская церковь открылась после долгой реставрации
Зеленский приветствовал договоренность с "другом Трюдо" и ждет киношедевров
Зеленский прокомментировал решение Венецианской комиссии по КС
Последние новости
18:57
Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе
18:47
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
18:38
В будущем 75% автомобилей Volvo будут кроссоверами
18:19
фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"
18:11
Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне
17:57
ООС: обстрелы возле Луганского, Водяного и Золотого-4, двое раненых
17:45
фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации
17:35
Украина хочет продавать лекарства и морепродукты по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС
17:09
Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе
17:02
МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций
Все новости...