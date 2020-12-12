Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Соответствующий указ подписан в День сухопутных войск Украины на основании ходатайства Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.
Что предшествовало: Басманный суд Москвы 11 декабря санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.
Предыстория:
- 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
- Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
- 3 ноября 2020 года Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.