Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Соответствующий указ подписан в День сухопутных войск Украины на основании ходатайства Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

Что предшествовало: Басманный суд Москвы 11 декабря санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Предыстория: