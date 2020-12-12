Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Відповідний указ підписано в День сухопутних військ України на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

Що передувало: 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

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