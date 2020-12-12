Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Відповідний указ підписано в День сухопутних військ України на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.
Що передувало: 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
- Наступного дня в Україні приземлився борт із Марківим.