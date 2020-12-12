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Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа

Субота, 12 грудня 2020, 18:47
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Відповідний указ підписано в День сухопутних військ України на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

Що передувало: 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • 3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
  • Наступного дня в Україні приземлився борт із Марківим.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНацгвардіяІталія


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