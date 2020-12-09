Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Не за что зацепиться": Песков придумал, почему Путин не идет на "нормандскую" встречу

Среда, 9 декабря 2020, 14:17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

Источник: Песков журналистам о перспективах новой встречи лидеров "четверки", российский "Интерфакс

Прямая речь: "Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей (которые были приняты на встрече лидеров год назад – ред.). Встреча ради встречи не нужна никому.

Подготовкой занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая".

Детали: Песков добавил, что в недавнем телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

Песков не ответил на вопрос о перспективах встречи помощников глав стран "нормандского формата", отметив, что "помощники сами согласуют свои даты".

Этому предшествовало: Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.

Почему это важно: Ключевые шаги по решению конфликта на востоке Украины принимались именно лидерами стран "нормандского формата": Украины, России, Германии и Франции.

Российский президент Владимир Путин в последние годы президентства Петра Порошенко демонстративно не шел с ним на контакт, но после смены власти в Украине пошел навстречу Владимиру Зеленскому: состоялся большой обмен политзаключенными, состоялась встреча "нормандской четверки" в Париже и еще некоторые подвижки – но впоследствии прогресс остановился.

Темы: нормандский форматПукачРосcияДонбассМинские соглашения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро "короназайма"

Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков 

Новый локдаун будет с 8 по 24 января – источники

В Украине зафиксирован антирекорд смертей от COVID на фоне позитивной тенденции

фотоГорбулина назначили главой наблюдательного совета Укроборонпрома

Новости 8 декабря: вакцинация в Британии, Поклонская и Маск

Все новости...
нормандский формат
В годовщину встречи с Путиным Зеленский разместил фото "мы сможем"
Украина предложила следующие шаги урегулирования конфликта на Донбассе
Год после Парижского саммита: пауза, которая затянулась
Последние новости
14:40
Янукович не должен быть на суде об аресте, это пиарход - прокурор
14:38
В Британии предупредили об аллергических реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech
14:38
Венедиктова считает, что олигархи – уже не диагноз и не приговор для системы
14:31
Правительство направит еще 5 миллиардов гривен из "ковидного" фонда на медицину
14:25
картаУкраину накроет ветреная погода
14:21
Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро "короназайма"
14:17
"Не за что зацепиться": Песков придумал, почему Путин не идет на "нормандскую" встречу
14:15
Растрата в банке Жеваго: арестованное имущество передали в АРМА
14:13
Экспорт электроэнергии из Украины превысил импорт вдвое с начала года
14:01
Традиционную перепись населения власти планируют уже на 2023 год
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!