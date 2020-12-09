"Не за что зацепиться": Песков придумал, почему Путин не идет на "нормандскую" встречу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

Источник: Песков журналистам о перспективах новой встречи лидеров "четверки", российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей (которые были приняты на встрече лидеров год назад – ред.). Встреча ради встречи не нужна никому.

Подготовкой занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая".

Детали: Песков добавил, что в недавнем телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

Песков не ответил на вопрос о перспективах встречи помощников глав стран "нормандского формата", отметив, что "помощники сами согласуют свои даты".

Этому предшествовало: Украинская сторона желала новой встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года. В годовщину предыдущей встречи, 9 декабря, источник из окружения кремлевского куратора украинского направления Дмитрия Козака заявил, что в ближайшее время такого саммита не будет, но Козак часто общается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" имели длительную встречу и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировали переговоры по транзиту газа.

Тогда же в Елисейском дворце состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Менее получаса Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей. На счет границы они не договорились, но согласовали новый обмен удерживаемыми лицами.

Зеленский заявил, что ему этого мало, он хотел бы решить больше проблем в "нормандском формате".

Почему это важно: Ключевые шаги по решению конфликта на востоке Украины принимались именно лидерами стран "нормандского формата": Украины, России, Германии и Франции.

Российский президент Владимир Путин в последние годы президентства Петра Порошенко демонстративно не шел с ним на контакт, но после смены власти в Украине пошел навстречу Владимиру Зеленскому: состоялся большой обмен политзаключенными, состоялась встреча "нормандской четверки" в Париже и еще некоторые подвижки – но впоследствии прогресс остановился.

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