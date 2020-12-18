Формирование России на протяжении всех суток обстреливали территорию Украины

Вооруженные формирования Российской Федерации в Украине за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяное оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вели снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По многочисленным и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники ответить незамедлительно. С гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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