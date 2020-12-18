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Рада назначила министра ветеранов

Пятница, 18 декабря 2020, 11:01
Рада назначила министра ветеранов
Фото mrpl.city

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Источник: заседание парламента 18 декабря

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За – 248. Решение принято. Приветствую, пани министр".

Прямая речь Лапутиной: "Как я вижу решение вопроса ветеранов? Это должно быть системная государственная работа, где сочетаются усилия парламента, правительства, общественных организаций и, конечно, министерства".

Детали: Кандидатуру Лапутиной внес премьер-министр Денис Шмыгаль. Он просил поддержать и проголосовать за ее назначение.

Лапутина на заседании ВР также приняла присягу члена Кабинета министров на верность Украине.

Для справки: Юлия Лапутина уже почти 30 лет служит и работает в СБУ.

В 1992 году стала первой оперативница в отделе контрразведки службы.

В 1994 году участвовала в ликвидации фейкового референдума "о статусе Крыма" – задерживала местных бандитов, крымских чиновников и завезенных россиянами боевиков, которые блокировали работу украинских правоохранителей.

В 2008 году, предполагая, что Россия может аннексировать Крым, предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в материковую Украину. Однако воплотить ее не удалось, как объясняет сама Лапутина – "потому что изменилась власть".

В апреле 2014 года Лапутина поехала на фронт – в составе первой группы СБУ охраняла краматорский аэропорт от сепаратистов из группы Гиркина.

В 2018 стала второй женщиной-генералом в ​​истории Украины.

Последние 6 лет работает в должности заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности – занимается противодействием гибридным угрозам.

Больше о Лапутиной читайте здесь: Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмыгаля

Что этому предшествовало:

  • В четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.
  • Также Верховная Рада поддержала назначение председателя Держгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадаКабинет министров
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