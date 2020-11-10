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Рабочая группа уже нарабатывает закон о медицинском каннабисе – Арахамия

Вторник, 10 ноября 2020, 12:02
Рабочая группа уже нарабатывает закон о медицинском каннабисе – Арахамия
Фото СН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Источник: Арахамия на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине – ред.)".

Детали: Арахамия уточнил, что там есть 2 принципиальных подхода: первый – это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй – проводить импортозамещение этих препаратов.

По словам председателя фракции "Слуги народа", рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, а в большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Финансировала опрос партия "Слуга народа". 
  • 26 октября партия "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента". Большинство тех, кто принял в нем участие, ответили утвердительно на 4 вопроса Владимира Зеленского, но на второй вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе мнения избирателей разделились почти поровну.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Арахамия Верховная Раданаркотикимедициназаконодательство
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