Рабочая группа уже нарабатывает закон о медицинском каннабисе – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Источник: Арахамия на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине – ред.)".

Детали: Арахамия уточнил, что там есть 2 принципиальных подхода: первый – это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй – проводить импортозамещение этих препаратов.

По словам председателя фракции "Слуги народа", рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.

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