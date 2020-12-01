Минюст США пока не нашел доказательств фальсификаций на выборах

Министерство юстиции пока не выявило доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Уильям Барр.

"На сегодняшний день мы не нашли фальсификаций в масштабах, которые могли бы повлиять на результат выборов", – заявил генпрокурор, назначенный Трампом.

Еще в прошлом месяце Барр приказал прокурорам продолжить расследование относительно прозрачности выборов, те выяснили, "надуманные ли утверждения о фальсификациях".

Напомним: