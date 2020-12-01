Минюст США пока не нашел доказательств фальсификаций на выборах
Вторник, 1 декабря 2020, 23:28
Министерство юстиции пока не выявило доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Уильям Барр.
"На сегодняшний день мы не нашли фальсификаций в масштабах, которые могли бы повлиять на результат выборов", – заявил генпрокурор, назначенный Трампом.
Еще в прошлом месяце Барр приказал прокурорам продолжить расследование относительно прозрачности выборов, те выяснили, "надуманные ли утверждения о фальсификациях".
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Штаб действующего президента США Дональда Трампа подавал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов.
- Ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджиа подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден.
Украинская правда