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Минюст США пока не нашел доказательств фальсификаций на выборах

Среда, 2 декабря 2020, 00:28

Министерство юстиции пока не выявило доказательств массовых фальсификаций во время голосования за президента США, о чем ранее заявлял глава Белого Дома Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Уильям Барр.

"На сегодняшний день мы не нашли фальсификаций в масштабах, которые могли бы повлиять на результат выборов", – заявил генпрокурор, назначенный Трампом.

Еще в прошлом месяце Барр приказал прокурорам продолжить расследование относительно прозрачности выборов, те выяснили, "надуманные ли утверждения о фальсификациях".

Напомним: 

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
  • Штаб действующего президента США Дональда Трампа подавал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов. 
  • Ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджиа подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден.

Украинская правда
Темы: виборыСША


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