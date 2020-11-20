Выборы в США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджиа подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден.

Источник: госсекретарь штата Джорджиа Брэд Раффенспергер, сообщает Голос Америки

Прямая речь: "Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена".

Детали: По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

Напомним: