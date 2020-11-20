Выборы в США: пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена
Пятница, 20 ноября 2020, 05:10
Ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджиа подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден.
Источник: госсекретарь штата Джорджиа Брэд Раффенспергер, сообщает Голос Америки
Прямая речь: "Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена".
Детали: По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
- В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.