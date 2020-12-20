Бойцов Космических войск США назвали "стражами", но не Галактики

Бойцов недавно созданных Космических войск США назвали "стражами".

Источник: вице-президент США Майк Пенс в twitter

Прямая речь: "Я имею честь от имени президента США сообщить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться стражами".

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

Детали: Соответствующее заявление Пенс сделал по случаю годовщины создания Космических сил.

По сообщении Космических сил, подходящее название уже употреблялось. Речь идет о 1983 годе и слогане "Стражи высокого фронта", который дали космическому командованию Военно-воздушных сил.

Там также отметили, что "стражи" – это про важную миссию, которую Космические войска выполняют, в частности защита народа, интересов США и их союзников.

Отметим, что такое название очень созвучно с фильмом "Стражи галактики" от студии Marvel.

Напомним