Бойцов Космических войск США назвали "стражами", но не Галактики

Бойцов недавно созданных Космических войск США назвали "стражами".

Источник: вице-президент США Майк Пенс в twitter

Прямая речь: "Я имею честь от имени президента США сообщить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться стражами".

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es