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Бойцов Космических войск США назвали "стражами", но не Галактики

Воскресенье, 20 декабря 2020, 03:26

Бойцов недавно созданных Космических войск США назвали "стражами".

Источник: вице-президент США Майк Пенс в twitter

Прямая речь: "Я имею честь от имени президента США сообщить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться стражами".

Детали: Соответствующее заявление Пенс сделал по случаю годовщины создания Космических сил.

По сообщении Космических сил, подходящее название уже употреблялось. Речь идет о 1983 годе и слогане "Стражи высокого фронта", который дали космическому командованию Военно-воздушных сил.

Там также отметили, что "стражи" – это про важную миссию, которую Космические войска выполняют, в частности защита народа, интересов США и их союзников.

Отметим, что такое название очень созвучно с фильмом "Стражи галактики" от студии Marvel.

Напомним

  • Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических Сил, но последние не выделено в отдельный род Вооруженных сил США.

Украинская правда
Темы: СШАкосмос
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