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Бійців Космічних військ США назвали "вартовими", але не Галактики

Неділя, 20 грудня 2020, 03:26

Бійців новостворених Космічних військ США називатимуть "вартовими". 

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у twitter

Пряма мова: "Я маю честь від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися вартовими".

Деталі: Відповідну заяву Пенс зробив із нагоди річниці створення Космічних сил. 

За повідомлення Космічних сил, відповідна назва вже вживалась. Йдеться про 1983 рік та слоган "Вартові високого фронту", який дали космічному командуванню Військово-повітряних сил.

Там також відзначили, що "вартові" – це про важливу місію, яку Космічні війська виконують, зокрема захист народу, інтересів США та їхніх союзників.

Відзначимо, що така назва досить співзвучна із фільмом "Вартові галактики" від студії Marvel. 

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав директиву про заснування Космічних Сил, але останні не виділено в окремий рід Збройних сил США.

Українська правда
Теми: СШАкосмос
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