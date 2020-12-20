Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бійців Космічних військ США назвали "вартовими", але не Галактики

Неділя, 20 грудня 2020, 04:26

Бійців новостворених Космічних військ США називатимуть "вартовими". 

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у twitter

Пряма мова: "Я маю честь від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися вартовими".

Деталі: Відповідну заяву Пенс зробив із нагоди річниці створення Космічних сил. 

За повідомлення Космічних сил, відповідна назва вже вживалась. Йдеться про 1983 рік та слоган "Вартові високого фронту", який дали космічному командуванню Військово-повітряних сил.

Там також відзначили, що "вартові" – це про важливу місію, яку Космічні війська виконують, зокрема захист народу, інтересів США та їхніх союзників.

Відзначимо, що така назва досить співзвучна із фільмом "Вартові галактики" від студії Marvel. 

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав директиву про заснування Космічних Сил, але останні не виділено в окремий рід Збройних сил США.

Українська правда
Теми: СШАкосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
США
У США розслідують випадки алергії на вакцину Pfizer від коронавірусу
Секретний супутник для військової розвідки США вивели на орбіту
Помпео звинуватив РФ у масштабній кібератаці на відомства і компанії США
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!