Бійців Космічних військ США назвали "вартовими", але не Галактики

Бійців новостворених Космічних військ США називатимуть "вартовими".

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у twitter

Пряма мова: "Я маю честь від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися вартовими".

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

Деталі: Відповідну заяву Пенс зробив із нагоди річниці створення Космічних сил.

За повідомлення Космічних сил, відповідна назва вже вживалась. Йдеться про 1983 рік та слоган "Вартові високого фронту", який дали космічному командуванню Військово-повітряних сил.

Там також відзначили, що "вартові" – це про важливу місію, яку Космічні війська виконують, зокрема захист народу, інтересів США та їхніх союзників.

Відзначимо, що така назва досить співзвучна із фільмом "Вартові галактики" від студії Marvel.

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