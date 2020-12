Бійців Космічних військ США назвали "вартовими", але не Галактики

Бійців новостворених Космічних військ США називатимуть "вартовими".

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у twitter

Пряма мова: "Я маю честь від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил Сполучених Штатів будуть називатися вартовими".

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es