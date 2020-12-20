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В Украине больше 8 тысяч случаев COVID-19 и более 3 тысяч госпитализированных

Воскресенье, 20 декабря 2020, 07:24
В Украине больше 8 тысяч случаев COVID-19 и более 3 тысяч госпитализированных

За минувшие сутки в Украине заболевание на коронавирус подтвердили в 8325 граждан, в целом за все время пандемии COVID-19 подтвердили в 964 448 человек.

Источник: Facebook-страница Степанова

Детали: По состоянию на 20 декабря в Украине зафиксировано 8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы - 3037 человек;
  • летальных случаев - 116;
  • выздоровели - 6626 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 941 (в том числе методом ПЦР - 32234, методом ИФА - 7707).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 964 448 человек;
  • выздоровели - 581 162 человека; летальных случаев - 16 585;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 280 954.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

 

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019СтепановМинздрав
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