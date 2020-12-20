В Украине больше 8 тысяч случаев COVID-19 и более 3 тысяч госпитализированных
Воскресенье, 20 декабря 2020, 07:24
За минувшие сутки в Украине заболевание на коронавирус подтвердили в 8325 граждан, в целом за все время пандемии COVID-19 подтвердили в 964 448 человек.
Источник: Facebook-страница Степанова
Детали: По состоянию на 20 декабря в Украине зафиксировано 8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы - 3037 человек;
- летальных случаев - 116;
- выздоровели - 6626 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 39 941 (в том числе методом ПЦР - 32234, методом ИФА - 7707).
За все время пандемии в Украине
- заболело - 964 448 человек;
- выздоровели - 581 162 человека; летальных случаев - 16 585;
- проведено ПЦР-тестов - 5 280 954.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Украинская правда