Мутация коронавируса: ВОЗ призвала Европу усилить контроль

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Источник: Deutsche Welle

Детали: ВОЗ в воскресенье, 20 декабря, призвала европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании нового штамма Covid. По данным организации, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавшим вирусом - 9 в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм вируса может распространяться быстрее, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитт.

Прямая речь спикера европейского представительства ВОЗ: "По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению (заражений - УП)".

Напомним: