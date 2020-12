У США появились "стражи" - они будут защищать страну из космоса

Военнослужащие Космических сил США официально получили название "стражи".

Источник: вице-президент США Майк Пенс в Twitter

Детали: Указанный род войск сформировали в США год назад. Пенс во время церемонии празднования годовщины Космических сил США объявил о решении Дональда Трампа назвать военных, которые в них служат, стражами (Guardians).

Прямая речь: "Для меня честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины Космических сил США будут называться стражами. Моряки, солдаты, авиаторы, морская пехота и стражи будут защищать нашу страну в следующие поколения. От имени вашего главнокомандующего, позвольте мне пожелать каждому из вас, стражи, продолжайте внедрять видение и миссию Космических сил США, которая заключается в том, чтобы Америка оставалась лидером в космосе, каковой она уже есть на земле, в море и в воздухе".

Дополнительно: В Twitter командования Космических сил объяснили, что название выбирали из сотен предложений, и изучали этот вопрос сотрудничая со специалистами и представителям общественности.

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6