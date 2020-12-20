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У США появились "стражи" - они будут защищать страну из космоса

Воскресенье, 20 декабря 2020, 21:36

Военнослужащие Космических сил США официально получили название "стражи".

Источник: вице-президент США Майк Пенс в Twitter

Детали: Указанный род войск сформировали в США год назад. Пенс во время церемонии празднования годовщины Космических сил США объявил о решении Дональда Трампа назвать военных, которые в них служат, стражами (Guardians).

Прямая речь: "Для меня честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины Космических сил США будут называться стражами. Моряки, солдаты, авиаторы, морская пехота и стражи будут защищать нашу страну в следующие поколения. От имени вашего главнокомандующего, позвольте мне пожелать каждому из вас, стражи, продолжайте внедрять видение и миссию Космических сил США, которая заключается в том, чтобы Америка оставалась лидером в космосе, каковой она уже есть на земле, в море и в воздухе".

Дополнительно: В Twitter командования Космических сил объяснили, что название выбирали из сотен предложений, и изучали этот вопрос сотрудничая со специалистами и представителям общественности.

Напомним: Указ о создании Космических сил США президент Дональд Трамп подписал 20 декабря 2019 года. Задача войск – защита американских объектов в космосе от угроз с Земли. Эти войска стали шестой ветвью вооруженных сил Соединенных Штатов.

В субботу, 19 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту Земли засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США.

Украинская правда
Темы: СШАкосмос


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