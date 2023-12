У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу

Військовослужбовці Космічних сил США офіційно отримали назву "вартові".

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у Twitter

Деталі: Вказаний рід військ сформували у США рік тому. Пенс під час церемонії святкування річниці Космічних сил США оголосив про рішення Дональда Трампа назвати військових, що в них служать, вартовими (Guardians).

Пряма мова: "Для мене честь оголосити від імені президента США, що відсьогодні чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими. Моряки, солдати, авіатори, морська піхота та вартові захищатимуть нашу країну в наступні покоління.

Від імені вашого головнокомандувача, дозвольте мені побажати кожному з вас, вартові, продовжуйте впроваджувати бачення та місію Космічних сил США, яка полягає в тому, щоб Америка лишалась лідером у космосі, так само як вона вже є на землі, в морі і в повітрі".

Додатково: У Twitter командування Космічних сил пояснили, що назву обирали із сотень пропозицій, і досліджували це питання у співраці з фахівцями й представникам громадскості.

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6