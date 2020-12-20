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У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу

Неділя, 20 грудня 2020, 21:36

Військовослужбовці Космічних сил США офіційно отримали назву "вартові".

Джерело: віце-президент США Майк Пенс у Twitter

Деталі: Вказаний рід військ сформували у США рік тому. Пенс під час церемонії святкування річниці Космічних сил США оголосив про рішення Дональда Трампа назвати військових, що в них служать, вартовими (Guardians).

Пряма мова: "Для мене честь оголосити від імені президента США, що відсьогодні чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими. Моряки, солдати, авіатори, морська піхота та вартові захищатимуть нашу країну в наступні покоління.

Від імені вашого головнокомандувача, дозвольте мені побажати кожному з вас, вартові, продовжуйте впроваджувати бачення та місію Космічних сил США, яка полягає в тому, щоб Америка лишалась лідером у космосі, так само як вона вже є на землі, в морі і в повітрі".

Додатково: У Twitter командування Космічних сил пояснили, що назву обирали із сотень пропозицій, і досліджували це питання у співраці з фахівцями й представникам громадскості.

Нагадаємо: Указ про створення Космічних сил США президент Дональд Трамп підписав 20 грудня 2019 року. Завдання військ – захист американських об'єктів у космосі від загроз із Землі. Ці війська стали шостою гілкою збройних сил Сполучених Штатів.

У суботу, 19 грудня, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту Землі засекречений супутник для Національного управління військово-космічної розвідки США.

Українська правда
Теми: СШАкосмос


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