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"Слуга" Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект, отменяющий закон о языке

Вторник, 10 декабря 2019, 13:01
Слуга Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект, отменяющий закон о языке

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

Источник: Facebook-страница Бужанского

Прямая речь Бужанского: "Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так".

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое".

"Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством".

Подробнее о законе и его главные позиции читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

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Предыстория:

  • 16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • После своей победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаязык
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