"Слуга" Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект, отменяющий закон о языке
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.
Источник: Facebook-страница Бужанского
Прямая речь Бужанского: "Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так".
"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое".
"Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством".
Подробнее о законе и его главные позиции читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
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Предыстория:
- 16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- После своей победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.