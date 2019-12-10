"Слуга" Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект, отменяющий закон о языке

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

Источник: Facebook-страница Бужанского

Прямая речь Бужанского: "Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так".

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое".

"Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством".

Подробнее о законе и его главные позиции читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

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