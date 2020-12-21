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"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:43
Отравленные трусы: Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к операции

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается сякобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

Источник: видео Навального на YouTube

Детали: На видео Навальный общается с работником ФСБ Константином Кудрявцевым и тот почти подтверждает, что политика пытались убить.

Навальный позвонил Кудрявцеву и представился помощником руководителя Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Ему якобы нужно было выяснить детали операции для отчета.

В частности Навальный поинтересовался, почему операция была провалена, и собеседник рассказал, что на это повлияли стечение обстоятельств. В частности, что самолет с Навальным быстро приземлили и, что приехавшие медики успели оказать первую помощь, которая могла нейтрализовать действие яда.

Собеседник Навального также рассказал, как очищал конфискованную одежду политика от следов яда. По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

Во время разговора мужчина также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции - Василия Калашникова.

Что предшествовалоПутин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальныйФСБ
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