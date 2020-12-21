Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к операции

Понедельник, 21 декабря 2020, 15:43

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается сякобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

Источник: видео Навального на YouTube

Детали: На видео Навальный общается с работником ФСБ Константином Кудрявцевым и тот почти подтверждает, что политика пытались убить.

Навальный позвонил Кудрявцеву и представился помощником руководителя Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Ему якобы нужно было выяснить детали операции для отчета.

В частности Навальный поинтересовался, почему операция была провалена, и собеседник рассказал, что на это повлияли стечение обстоятельств. В частности, что самолет с Навальным быстро приземлили и, что приехавшие медики успели оказать первую помощь, которая могла нейтрализовать действие яда.

Собеседник Навального также рассказал, как очищал конфискованную одежду политика от следов яда. По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

Во время разговора мужчина также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции - Василия Калашникова.

Что предшествовалоПутин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда
Темы: РосcияНавальныйФСБ


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к операции

Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий

инфографикаУкраинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского

Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС

Уже третью неделю уменьшается количество заболеваний COVID - МОЗ

инфографикаКоронавирус в Украине: 6 545 новых случаев за сутки, 80 человек умерли

Все новости...
Росcия
Правительство России одобрило $1 млрд кредита для Беларуси
Беларусь с января планирует вакцинацию российской вакциной от COVID-19
Россию настораживают американцы, Путин хочет больше искусственного интеллекта в армии
Последние новости
16:26
Украинский боец попал в плен боевиков
16:12
Большинство мигрантов из Украины останутся в Польше на Рождество и Новый год
15:56
Украинская певица победила в песенном конкурсе Тюрквиденье 2020
15:54
500 млн долларов инвестиций: OKKO планирует начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах
15:43
"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к операции
15:42
Правительство России одобрило $1 млрд кредита для Беларуси
15:23
Беларусь с января планирует вакцинацию российской вакциной от COVID-19
15:15
Импорт авто из ЕС и США: ГФС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 2 миллиарда
15:08
В Чехии посадили на 15 лет 45-летнего мужчину, который воевал за "ДНР"
14:51
Взятка на миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!