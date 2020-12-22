Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.

Источник: ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG) в комментарии Reuters

Детали: В организации считают, что новый штамм коронавируса якобы склонен к заражению детей. "Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей".

Ученые уточняют, что новый вид коронавируса передается значительно лучше, чем "обычный" COVID-19.

Отмечается, что исследования на эту тему продолжаются.

Напомним: