Мутация коронавируса: новый штамм может быть более заразным для детей
Вторник, 22 декабря 2020, 01:47
Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть заразнее, в частности, для детей.
Источник: ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG) в комментарии Reuters
Детали: В организации считают, что новый штамм коронавируса якобы склонен к заражению детей. "Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей".
Ученые уточняют, что новый вид коронавируса передается значительно лучше, чем "обычный" COVID-19.
Отмечается, что исследования на эту тему продолжаются.
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Напомним:
- Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
- Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.