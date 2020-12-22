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Мутация коронавируса: новый штамм может быть более заразным для детей

Вторник, 22 декабря 2020, 01:47
Мутация коронавируса: новый штамм может быть более заразным для детей

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть заразнее, в частности, для детей.

Источник: ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG) в комментарии Reuters

Детали: В организации считают, что новый штамм коронавируса якобы склонен к заражению детей. "Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей".

Ученые уточняют, что новый вид коронавируса передается значительно лучше, чем "обычный" COVID-19.

Отмечается, что исследования на эту тему продолжаются.

Читайте також: "Новий, ймовірно заразніший, штам коронавірусу: що відомо про мутації та чи впливає це на вакцину"

Напомним:

  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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