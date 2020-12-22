Мутация коронавируса: новый штамм может быть опасен для детей
Вторник, 22 декабря 2020, 02:47
Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
Источник: ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG) в комментарии Reuters
Детали: В организации считают, что новый штамм коронавируса якобы склонен к заражению детей. "Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей".
Ученые уточняют, что новый вид коронавируса передается значительно лучше, чем "обычный" COVID-19.
Отмечается, что исследования на эту тему продолжаются.
Напомним:
- Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
- Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.