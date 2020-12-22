Мутація коронавірусу: новий штам може бути небезпечний для дітей
Вівторок, 22 грудня 2020, 02:47
Новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили в Великобританії, може бути небезпечний, зокрема, для дітей.
Джерело: вчені з урядової консультативної групи щодо нових і виникаючих респіраторних вірусів (NERVTAG) в коментарі Reuters
Деталі: В організації вважають, що новий штам коронавірусу нібито схильний до зараження дітей. "З огляду на характер їх змішування, можна очікувати, що буде більше інфікованих дітей".
Вчені уточнюють, що новий вид коронавірусу передається значно краще, ніж "звичайний" COVID-19.
Відзначається, що дослідження на цю тему тривають.
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Нагадаємо:
- Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
- Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.
- Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії (виконавчий орган МОЗ Великої Британії) доктор Сьюзан Гопкінс оприлюднила дані про поширення нового штаму Covid.