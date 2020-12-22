Новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили в Великобританії, може бути заразніший, зокрема, для дітей.

Джерело: вчені з урядової консультативної групи щодо нових і виникаючих респіраторних вірусів (NERVTAG) в коментарі Reuters

Деталі: В організації вважають, що новий штам коронавірусу нібито схильний до зараження дітей. "З огляду на характер їх змішування, можна очікувати, що буде більше інфікованих дітей".

Вчені уточнюють, що новий вид коронавірусу передається значно краще, ніж "звичайний" COVID-19.

Відзначається, що дослідження на цю тему тривають.

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