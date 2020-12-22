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В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссия в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков

Вторник, 22 декабря 2020, 05:24

21 декабря 2015 года многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 11 спутников и впервые в рамках эксплуатационной миссия осуществила управляемую посадку ракеты. С тех пор SpaceX постоянно увеличивает количество своих космических запусков-посадок.

Источник: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Детали: 18 декабря космическая компания Маска выполнила последнюю в 2020 году миссию, доставив на орбиту спутник Национального разведывательного управления США. Это был рекордный 26-й запуск компании в этом году. В планах Маска выполнить в будущем году уже 48 запусков.

 

Справка: В среднем человечество за год совершает около 100 запусков.

Первую многоразовую ступень Falcon 9 компания Маска планирует использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз.

Что предшествовало: 25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту, а 13 декабря еще одна многоразовая ракета-носитель Falcon 9 в седьмой раз полетела (и вернулась) на орбиту Земли. 18 декабря SpaceX использовала Falcon 9, которая за последние 379 дней рекордные 5 раз летала в космос.

Темы: космосИлон Маск


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