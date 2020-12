21 декабря 2015 года многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 11 спутников и впервые в рамках эксплуатационной миссия осуществила управляемую посадку ракеты. С тех пор SpaceX постоянно увеличивает количество своих космических запусков-посадок.

Источник: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Детали: 18 декабря космическая компания Маска выполнила последнюю в 2020 году миссию, доставив на орбиту спутник Национального разведывательного управления США. Это был рекордный 26-й запуск компании в этом году. В планах Маска выполнить в будущем году уже 48 запусков.

First landing of an orbital class rocket booster was five years ago today https://t.co/vDZ5xWtKK5