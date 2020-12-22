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У 2020-му SpaceX виконала 26 місій у космос, у майбутньому році Маск планує вже 48 запусків

Вівторок, 22 грудня 2020, 05:24

21 грудня 2015 року багаторазова ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX доставила на орбіту Землі 11 супутників та вперше в рамках експлуатаційної місія здійснила керовану посадку ракети. Відтоді SpaceX постійно збільшує кількість своїх космічних запусків-посадок. 

Джерело: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Деталі: 18 грудня космічна компанія Маска виконала останню у 2020 році місію і доставила на орбіту супутник Національного розвідувального управління США. Це був рекордний 26-й запуск компанії цьогоріч. У планах Маска виконати у майбутньому році вже 48 запусків.

 

Довідка: В середньому людство за рік здійснює близько 100 запусків. 

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів. 

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі. 18 грудня SpaceX використала Falcon 9, яка за останні 379 днів рекордні 5 разів літала у космос.

Теми: космосІлон Маск


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