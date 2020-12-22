Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса
Вторник, 22 декабря 2020, 05:24
Почта Великобритании перестанет отправлять письма и посылки в Европу из-за транспортной проблемы на границе, которая произошла из-за нового штамма коронавируса.
Источник: пресс служба почты
Детали: Отмечается, что почта приостановит отправление в Европу, за исключением Ирландии.
Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и будут храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.
Напомним:
- Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
- Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.