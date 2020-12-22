Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса

Вторник, 22 декабря 2020, 06:24

Почта Великобритании перестанет отправлять письма и посылки в Европу из-за транспортной проблемы на границе, которая произошла из-за нового штамма коронавируса.

Источник: пресс служба почты

Детали: Отмечается, что почта приостановит отправление в Европу, за исключением Ирландии.

Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и будут храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.

Напомним:

  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

Темы: коронавирусВеликобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"

Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста

Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Украинский боец попал в плен боевиков

"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции

Все новости...
коронавирус
В мире уже 77 миллионов заражений COVID-19
Мутация коронавируса: новый штамм может быть опасен для детей
США ввели санкции против 103 организаций России и Китая
Последние новости
06:24
Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса
05:24
В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссий в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков
04:14
В мире уже 77 миллионов заражений COVID-19
02:47
Мутация коронавируса: новый штамм может быть опасен для детей
01:52
США ввели санкции против 103 организаций России и Китая
00:37
ТаблицаВ мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте
23:56
ФСБ ответило на расследование Навального и обвиняет иностранные спецслужбы
23:21
видеоБайдена вакцинировали от COVID-19 в прямом эфире
22:55
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон
22:02
видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!