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Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса

Вторник, 22 декабря 2020, 05:24
Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса

Почта Великобритании перестанет отправлять письма и посылки в Европу из-за транспортной проблемы на границе, которая произошла из-за нового штамма коронавируса.

Источник: пресс служба почты

Детали: Отмечается, что почта приостановит отправление в Европу, за исключением Ирландии.

Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и будут храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.

Напомним:

  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
  • Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВеликобритания
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