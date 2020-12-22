Пошта Великобританії перестане відправляти посилки через новий штам коронавірусу
Вівторок, 22 грудня 2020, 06:24
Пошта Великобританії перестане відправляти листи і посилки в Європу через транспортну проблему на кордоні, яка сталася через новий штам коронавірусу.
Джерело: пресслужба пошти
Деталі: Зазначається, що пошта призупинить відправлення в Європу, за винятком Ірландії.
Посилки і листи, що вже знаходяться в системі, будуть підготовлені до відправки і будуть зберігатися до тих пір, поки у пошти не з'явиться можливість їх переслати.
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