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Пошта Великобританії перестане відправляти посилки через новий штам коронавірусу

Вівторок, 22 грудня 2020, 05:24
Пошта Великобританії перестане відправляти посилки через новий штам коронавірусу

Пошта Великобританії перестане відправляти листи і посилки в Європу через транспортну проблему на кордоні, яка сталася через новий штам коронавірусу.

Джерело: пресслужба пошти

Деталі: Зазначається, що пошта призупинить відправлення в Європу, за винятком Ірландії.

Посилки і листи, що вже знаходяться в системі, будуть підготовлені до відправки і будуть зберігатися до тих пір, поки у пошти не з'явиться можливість їх переслати.

Нагадаємо:

  • Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
  • Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.
  • Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії (виконавчий орган МОЗ Великої Британії) доктор Сьюзан Гопкінс оприлюднила дані про поширення нового штаму Covid

Теми: коронавірусВелика Британія
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