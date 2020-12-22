Пошта Великобританії перестане відправляти посилки через новий штам коронавірусу

Пошта Великобританії перестане відправляти листи і посилки в Європу через транспортну проблему на кордоні, яка сталася через новий штам коронавірусу.

Джерело: пресслужба пошти

Деталі: Зазначається, що пошта призупинить відправлення в Європу, за винятком Ірландії.

Посилки і листи, що вже знаходяться в системі, будуть підготовлені до відправки і будуть зберігатися до тих пір, поки у пошти не з'явиться можливість їх переслати.

Нагадаємо: