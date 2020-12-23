Рахманин: Рада не знает, о чем договаривается ТКГ

Верховная Рада не знает, с какими предложениями выходит и о чем договаривается трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная Рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ.

То есть когда Украина выходит с каким набором предложений, они это называют планами – я не сказал бы, что это план, фактически, это перечень предложений, но тем не менее – с этими планами знакомится не только ОБСЕ. С этим планом знакомится Россия, которая является агрессором, и представители террористических организаций.

А Верховная Рада этого плана никогда в жизни не видела".

Детали: По словам Рахманина, все, что достается нардепам, – это "брифинги каких-то спикеров" или интервью председателя ТКГ, который иногда свои личные мысли выдает за определенные части плана.

Он подчеркнул, что Верховная Рада, которой рано или поздно так или иначе придется писать законодательную базу в части переходного правосудия, уточнения законопроектов, законов, касающихся амнистии и особого статуса, – на самом деле не знает, о чем идет речь.

Председатель фракции добавил, что ему рассказывали, из чего состоит этот план, но как депутат ВР он в целостном виде этот текст "увидел только в телеграмм-канале так называемого "МИД" так называемой "ДНР"".

По его словам, только там все было "с пунктами, с номерами, с конкретными предложениями, что на самом деле предлагает украинская сторона".

Он также подчеркнул, что за последние полтора года Трехсторонняя контактная группа фактически взяла на себя тот функционал, который должен был принадлежать нормандской четверке. А это, по его словам, выгодно россиянам – чтобы все перешло в Минский процесс, и чтобы свести переговоры к переговорам между Киевом и представителями оккупированных территорий.

Рахманин также не верит, что президент Владимир Зеленский сможет добиться настоящего мира в Украине – такого, который предусматривает возвращение суверенитета, территориальной целостности, прекращение войны и возвращение людей и территории под украинскую юрисдикцию.