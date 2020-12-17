Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года
Четверг, 17 декабря 2020, 15:58
Спортивный арбитражный суд сократил россиянам срок отстранения от крупных соревнований с 4 до 2 лет.
Источник: Российское агентство ТАСС со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда
Детали: Российским спортсменам на два года запретили выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.
Они смогут выступать только как нейтральные спортсмены.
Предыстория:
- В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсмениву нарушении антидопинговых правил.
- 25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию от международных турниров на 4 года.
- 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.
- Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России основывалась на заключении о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA.