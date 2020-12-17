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Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года

Четверг, 17 декабря 2020, 15:58
Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года

Спортивный арбитражный суд сократил россиянам срок отстранения от крупных соревнований с 4 до 2 лет.

Источник: Российское агентство ТАСС со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда

Детали: Российским спортсменам на два года запретили выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

Они смогут выступать только как нейтральные спортсмены.

Предыстория:

  • В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсмениву нарушении антидопинговых правил.
  • 25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию от международных турниров на 4 года.
  • 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.
  • Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России основывалась на заключении о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям  WADA.

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Темы: РосcияспортОлимпиада
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