Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года

Спортивный арбитражный суд сократил россиянам срок отстранения от крупных соревнований с 4 до 2 лет.

Источник: Российское агентство ТАСС со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда

Детали: Российским спортсменам на два года запретили выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

Они смогут выступать только как нейтральные спортсмены.

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