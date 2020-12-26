Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса

Суббота, 26 декабря 2020, 03:39

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем скептически настроен к коронавирусному заболеванию и не планирует получать прививку от COVID-19.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я вакцинироваться, делать прививки не буду".

Детали: Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время визита в детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

В то же время, он публично заявил, что относит себя к категории скептиков.

Хотя лично он не планирует прививаться, однако утверждает, что весной в стране планируют вакцинировать 1,2 миллиона человек, а "возможно, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это".

Что предшествовало: Сообщалось, что российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Беларуси – с января там начнут вакцинацию от COVID-19. Лукашенко также заявил, что Беларуси на создание своей вакцины от коронавируса понадобится 5 миллионов рублей. 

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее публично придерживался позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждал, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Позже он заявил, что переболел бессимптомно.
  • В то же время, в мире еще больше лидеров публично прививаются от коронавируса. В частности, это сделал новоизбранный президент США Джо Байден.

Темы: Лукашенкокоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"

Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой

Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ

Дело Татарова: ВС считает, что изменение подследственности не подлежит обжалованию

Лукашенко заявил о ввозе в Беларусь "тонн оружия" из Украины

Украина хочет получить вакцину от COVID-19 вне очереди – Радуцкий

Все новости...
Лукашенко
Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"
Лукашенко заявил о ввозе в Беларусь "тонн оружия" из Украины
В Беларуси силовики составили базу данных протестующих: приказ Лукашенко
Последние новости
03:39
Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса
02:45
В Бельгии нарушителей карантина будут искать по количеству заказанной пиццы
01:48
США вводят новые требования к пассажирам авиарейсов из Британии
01:06
На выходные в Украине прогнозируют дождь, снег и гололед
00:30
Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме
23:58
Попали в ТРЦ: в России военные случайно выстрелили из пушки
23:29
Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"
22:57
Турция изменила правила для туристов
22:12
фото, видеоВооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе
21:36
Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой
Все новости...