Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем скептически настроен к коронавирусному заболеванию и не планирует получать прививку от COVID-19.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь: "Я вакцинироваться, делать прививки не буду".
Детали: Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время визита в детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
В то же время, он публично заявил, что относит себя к категории скептиков.
Хотя лично он не планирует прививаться, однако утверждает, что весной в стране планируют вакцинировать 1,2 миллиона человек, а "возможно, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это".
Что предшествовало: Сообщалось, что российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Беларуси – с января там начнут вакцинацию от COVID-19. Лукашенко также заявил, что Беларуси на создание своей вакцины от коронавируса понадобится 5 миллионов рублей.
Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее публично придерживался позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждал, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Позже он заявил, что переболел бессимптомно.
- В то же время, в мире еще больше лидеров публично прививаются от коронавируса. В частности, это сделал новоизбранный президент США Джо Байден.