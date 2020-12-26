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Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса

Суббота, 26 декабря 2020, 02:39
Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем скептически настроен к коронавирусному заболеванию и не планирует получать прививку от COVID-19.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я вакцинироваться, делать прививки не буду".

Детали: Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время визита в детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

В то же время, он публично заявил, что относит себя к категории скептиков.

Хотя лично он не планирует прививаться, однако утверждает, что весной в стране планируют вакцинировать 1,2 миллиона человек, а "возможно, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это".

Что предшествовало: Сообщалось, что российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Беларуси – с января там начнут вакцинацию от COVID-19. Лукашенко также заявил, что Беларуси на создание своей вакцины от коронавируса понадобится 5 миллионов рублей. 

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее публично придерживался позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждал, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Позже он заявил, что переболел бессимптомно.
  • В то же время, в мире еще больше лидеров публично прививаются от коронавируса. В частности, это сделал новоизбранный президент США Джо Байден.

Темы: Лукашенкокоронавирус
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