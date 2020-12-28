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Глава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Понедельник, 28 декабря 2020, 11:16

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Дословно ОГП: "Он (Тупицкий – ред.) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса".

Детали: Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Что предшествовало: Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

В суде подтвердили, что получили повестку о вызове Тупицкого, однако сообщили, что председатель КС в ответ подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора из-за этого вызова.

Предыстория:

  • Журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.
  • В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.
  • Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

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Темы: КСОфис генпрокурора


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