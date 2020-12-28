Голова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід

Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Дослівно ОГП: "Він (Тупицький - ред.) повідомив, що не може прибути за сімейними обставинами, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення відправляється поштою в той же самий день. У зв'язку з цим повідомлення про підозру, як таке, що складено Офісом генерального прокурора сьогодні, відправлено поштовим зв'язком на відповідні адреси".

Деталі: Тупицького підозрюєюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

Що передувало: Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

У суді підтвердили, що отримали повістку про виклик Тупицького, однак повідомили, що голова КС у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора через цей виклик.

Передісторія:

Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

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