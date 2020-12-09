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Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше

Среда, 9 декабря 2020, 16:28

Министр здравоохранения Максим Степанов предлагает продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до 01.00 часов 1 января 2021 года.

Источник: Степанов на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь: "В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01.00".

Детали: По его словам, Минздрав также рекомендует продолжить работу ресторанов во время общего карантина до 23.00, а не до 22.00.

При этом запрещаются любые развлечения и мероприятия у елок на площадях.

 

Напомним:

  • С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.
  • Общий карантин будет действовать до 28 февраля.

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Темы: Степановпразднованиякоронавирускарантин


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