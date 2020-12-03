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Украина в ТКГ: Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе

Четверг, 3 декабря 2020, 11:06

Украинская сторона считает, что Россия пытается заменить процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе дискуссией между Украиной и представителями ОРДЛО.

Источник: Facebook-страница Украинской Трехсторонней контактной группы

Дословно: "РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в нормандской формате некой "... дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР"";

РФ пытается легитимизировать свои марионеточные формирования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть "... определенна воля народа Донбасса"; в дополнение - квалифицировать этот процесс как "...истинное выполнение Минских договоренностей".

Детали: В украинской делегации считают, что результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых республик".

В ТКГ расценивают эти действия РФ как полную изоляцию от мижнародноӥ сообщества.

Также в ТКГ считают, что встреча на высшем уровне в нормандской формате это единственная возможностью для России "предотвратить мижнародную изоляцию и выполнить договоренности", которые она взяла на себя.

Украинская правда
Темы: ТКГРосcияУкраинаДонбассвойна


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