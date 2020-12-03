Гибель работника администрации Порошенко: прокурор просит 9 лет для нападавшего
Прокурор в прениях попросил 9 лет лишения свободы для обвиняемого в нападении на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в марте 2019 года.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Детали: 3 декабря в Шевченковском районном суде города Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Армении в совершении разбойного нападения.
Прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.
В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.
Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого и назначил на 20 января 2021 года выступление обвиняемого с последним словом.
Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Что предшествовало: В октябре 2019 года стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме сотрудника Администрации президента времен президентства Петра Порошенко Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.
Прокуратура объяснила, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых задержанный по горячим следам гражданин Армении.
Однако несмотря на проведенную масштабную работу следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина. Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой.
Предыстория:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
- По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
- Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан.
- У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.