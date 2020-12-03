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Гибель работника администрации Порошенко: прокурор просит 9 лет для нападавшего

Четверг, 3 декабря 2020, 16:22

Прокурор в прениях попросил 9 лет лишения свободы для обвиняемого в нападении на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в марте 2019 года.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: 3 декабря в Шевченковском районном суде города Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Армении в совершении разбойного нападения.

Прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.

Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого и назначил на 20 января 2021 года выступление обвиняемого с последним словом.

Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Что предшествовало: В октябре 2019 года стало известно, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме сотрудника Администрации президента времен президентства Петра Порошенко Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.

Прокуратура объяснила, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых задержанный по горячим следам гражданин Армении.

Однако несмотря на проведенную масштабную работу следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина. Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой.

Предыстория: 

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
  • По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
  • Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан.
  • У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.

Украинская правда
Темы: убийствопрокуратураКиев


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