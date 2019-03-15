Подозреваемого в нападении на сотрудника АП арестовали без права на залог
Шевченковский райсуд столицы арестовал гражданина Армении, который подозревается в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
33-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
Личность второго нападавшего устанавливается.
В комментарии УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила, что подозреваемый признает, что совершил нападение с целью ограбления, но отрицает причастность к смерти.
Кроме того, он настаивает, что был один.
"Он утверждает, что был один, однако камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, которые шли за потерпевшим, а через несколько минут те же двое шли уже в обратном направлении без потерпевшего", - замечает Максимец.
Напомним:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатогообнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
- По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
- Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.
- У Александра Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.
- Позже полиция объявила подозрение гражданину Армении в совершении разбойного нападения на Александра Бухтатого.