Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемого в нападении на сотрудника АП арестовали без права на залог

Пятница, 15 марта 2019, 17:51
Подозреваемого в нападении на сотрудника АП арестовали без права на залог

Шевченковский райсуд столицы арестовал гражданина Армении, который подозревается в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

33-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

Личность второго нападавшего устанавливается.

В комментарии УП пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила, что подозреваемый признает, что совершил нападение с целью ограбления, но отрицает причастность к смерти.

Кроме того, он настаивает, что был один.

"Он утверждает, что был один, однако камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, которые шли за потерпевшим, а через несколько минут те же двое шли уже в обратном направлении без потерпевшего", - замечает Максимец.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатогообнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
  • Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.
  • У Александра Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.
  • Позже полиция объявила подозрение гражданину Армении в совершении разбойного нападения на Александра Бухтатого.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судАдминистрация президентакриминалпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: