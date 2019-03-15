Подозреваемого в нападении на сотрудника АП арестовали без права на залог

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Пятница, 15 марта 2019, 18:51

Шевченковский райсуд столицы арестовал гражданина Армении, который подозревается в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

Личность второго нападавшего устанавливается.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатогообнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
  • Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.
  • У Александра Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.
  • Позже полиция объявила подозрение гражданину Армении в совершении разбойного нападения на Александра Бухтатого.

Украинская правда

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Темы: суд Администрация президента криминал прокуратура


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