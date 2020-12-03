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Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ

Четверг, 3 декабря 2020, 17:34

Парламент Молдовы 3 декабря в первом чтении одобрил проект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовал за поправки, которые создают возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV 8.

Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и партии фракции "Шор".

Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус межнационального общения.

Это означает, что по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставить информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Ранее молдовские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.

Как сообщалось, парламент Молдовы также одобрил закон, который уменьшает полномочия президента Санду.

Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, в июне 2018 года.

В декабре 2017 года парламент Молдовы принял закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей.

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Темы: МолдоваРосcияязык
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