Офис генерального прокурора ответил на обвинения Национального антикоррупционного бюро в саботаже дела "Роттердам +"

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: 2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

При этом в Бюро назвали прокурора таким, что "доказал свою предвзятость и не может обеспечить должное обвинения в суде" и отмечают, что не понимают причин отказа в его изменении.

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

Дословно: "Следует обратить внимание и на тот факт, что 11 ноября Высшим антикоррупционным судом отказано в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности.

Сейчас вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела.

При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и ОГП, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд".

Что было раньше: В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

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