У Венедиктовой заявили, что НАБУ пытается скрыть свою неэффективную работу
Офис генерального прокурора ответил на обвинения Национального антикоррупционного бюро в саботаже дела "Роттердам +"
Источник: пресс-служба ОГП
Детали: 2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".
При этом в Бюро назвали прокурора таким, что "доказал свою предвзятость и не может обеспечить должное обвинения в суде" и отмечают, что не понимают причин отказа в его изменении.
В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.
Дословно: "Следует обратить внимание и на тот факт, что 11 ноября Высшим антикоррупционным судом отказано в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности.
Сейчас вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела.
При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и ОГП, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд".
Что было раньше: В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".
В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
Что было раньше:
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.
Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
- 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовском.