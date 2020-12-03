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"Роттердам +" В Венедиктовой заявили, что НАБУ пытается скрыть свою неэффективную работу

Четверг, 3 декабря 2020, 18:51

Офис генерального прокурора ответил на обвинения Национального антикоррупционного бюро в саботаже дела "Роттердам +"

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: 2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

При этом в Бюро назвали прокурора таким, что "доказал свою предвзятость и не может обеспечить должное обвинения в суде" и отмечают, что не понимают причин отказа в его изменении.

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

Дословно: "Следует обратить внимание и на тот факт, что 11 ноября Высшим антикоррупционным судом отказано в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности.

Сейчас вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела.

При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и ОГП, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд".

Напомним:

  • Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, ведущий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".
  • Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".

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Украинская правда
Темы: НАБУОфис генпрокурораРоттердам+ВенедиктоваСытник


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