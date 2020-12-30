Печерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке
Суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовное производство о предложении миллионной взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского.
Источник: "Слово и дело" со ссылкой на информированного собеседника в САП, НАБУ
Детали: Отмечается, что такое решение 24 декабря приняла следственная судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева.
Согласно данным Судебной власти, адвокат бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичи, которого подозревают в причастности к передаче этих средств, подал в Печерский суд жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора.
По словам собеседника в САП, жалобу удовлетворили и обязали генпрокурора передать дело в другой орган.
UPD: В свою очередь НАБУ сообщило, что указанное решение Печерский райсуд принял с нарушением подсудности, без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений.
Вместе с тем, заявляют в НАБУ, материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону выдано представителю Офиса генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях.
Прокуроры САП обжаловали решение в Апелляционной палате ВАКС (который вправе рассматривать дела по топкорупции), и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.
Дословно НАБУ: "Подчеркиваем, что такие решения суда, как и выполнение их руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ другим органам досудебного расследования".
Что предшествовало: 1 декабря НАБУ сообщил о завершении расследования организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.
Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн.
- Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
- Холодницкий и Сытник заявляли также, что к делу о предложении взятки в 6 миллионов долларов руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.