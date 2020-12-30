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Печерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело миллионной взятке - СМИ

Среда, 30 декабря 2020, 18:36

Суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовное производство о предложении миллионной взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Источник: "Слово и дело" со ссылкой на информированного собеседника в САП

Детали: Отмечается, что такое решение 24 декабря приняла следственная судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева.

Согласно данным Судебной власти, адвокат бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичи, которого подозревают в причастности к передаче этих средств, подал в Печерский суд жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора.

По словам собеседника в САП, жалобу удовлетворили и обязали генпрокурора передать дело в другой орган.

Что предшествовало: 1 декабря НАБУ сообщил о завершении расследования организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
  • Холодницкий и Сытник заявляли также, что к делу о предложении взятки в 6 миллионов долларов руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.
  • Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураОфис генпрокурорасуд


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