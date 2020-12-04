Степанов о российской вакцине от COVID: До завершения испытаний не о чем говорить
Украина будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые пройдут все стадии испытаний, докажут свою эффективность и будут преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения, относительно российской вакцины пока таких данных нет.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Верховной Рады 4 декабря
Прямая речь: "На территории Украины для наших пациентов мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасны вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, в том числе третью стадию, которая является самой масштабной и предусматривает вакцинацию десятков тысяч человек. Все эти данные соответственно публикуются на ресурсах ВОЗ. Мы будем закупать только те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ".
Детали: По словам министра, сейчас в мире нет данных о прохождении российской вакциной третьей стадии клинических испытаний.
Степанов добавил, что пока она не проведена, говорить не о чем.
Он пояснил, что именно на третьей стадии видно, безопасная ли вакцина и какие сопутствующие заболевания может вызвать.
Что было раньше: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
Читайте также: Первые вакцины от COVID-19: на что могут рассчитывать украинцы и когда
Предыстория:
- Великобритания стала первой западной страной, которая утвердила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что препарат начнут применять 8 декабря.
- В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
- 27 ноября создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.
- Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию жителей страны от коронавируса российским препаратом "Спутник V".