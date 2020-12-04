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Степанов о российской вакцине от COVID: До завершения испытаний не о чем говорить

Пятница, 4 декабря 2020, 12:03
Фото с Facebook Степанова

Украина будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые пройдут все стадии испытаний, докажут свою эффективность и будут преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения, относительно российской вакцины пока таких данных нет.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Верховной Рады 4 декабря

Прямая речь: "На территории Украины для наших пациентов мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасны вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, в том числе третью стадию, которая является самой масштабной и предусматривает вакцинацию десятков тысяч человек. Все эти данные соответственно публикуются на ресурсах ВОЗ. Мы будем закупать только те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ".

Детали: По словам министра, сейчас в мире нет данных о прохождении российской вакциной третьей стадии клинических испытаний.

Степанов добавил, что пока она не проведена, говорить не о чем.

Он пояснил, что именно на третьей стадии видно, безопасная ли вакцина и какие сопутствующие заболевания может вызвать.

Что было раньше: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

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Предыстория:

Ирина Балачук, УП


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